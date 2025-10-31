Educación
Carol Morgan School inaugura Centro de Artes
Aporte
- En el encuentro, el grupo Team Drift fabricó prótesis de brazo de bajo costo, impresos en 3D para niños, en colaboración con la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
Carol Morgan School inauguró el Centro de Artes e Innovación: una instalación diseñada para elevar el aprendizaje interdisciplinario, el sentido de comunidad y la excelencia académica.
Con esta apertura, el centro educativo reafirma su compromiso con una educación de vanguardia, centrada en el estudiante y diseñada para fomentar el pensamiento crítico, la colaboración, la integración tecnológica frente a los retos actuales y la expresión artística. El moderno edificio integra estudios de arte, espacios de innovación en robótica e ingeniería, una moderna cafetería y estudios de grabación audiovisual.
La actividad reunió a familias, docentes, autoridades y amigos de la institución, quienes compartieron música en vivo, gastronomía y un recorrido por las nuevas instalaciones.
El director general, Dr. Brian Kelly realizó una presentación de los avances del colegio y expresó: “Este nuevo centro es mucho más que una estructura; es un símbolo de nuestra visión educativa para el siglo XXI. Ofrece a nuestros estudiantes un espacio donde pueden explorar, innovar y crear juntos. Nos llena de entusiasmo abrir formalmente sus puertas y celebrar lo que es posible cuando una comunidad se une con un propósito común”.