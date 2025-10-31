Carol Morgan School inaugura Centro de Artes

Carol Morgan School inauguró el Centro de Artes e Innovación: una instalación diseñada para elevar el aprendizaje interdisciplinario, el sentido de comunidad y la excelencia académica.

Con esta apertura, el centro educativo reafirma su compromiso con una educación de vanguardia, centrada en el estudiante y diseñada para fomentar el pensamiento crítico, la colaboración, la integración tecnológica frente a los retos actuales y la expresión artística. El moderno edificio integra estudios de arte, espacios de innovación en robótica e ingeniería, una moderna cafetería y estudios de grabación audiovisual.

La actividad reunió a familias, docentes, autoridades y amigos de la institución, quienes compartieron música en vivo, gastronomía y un recorrido por las nuevas instalaciones.

El director general, Dr. Brian Kelly realizó una presentación de los avances del colegio y expresó: “Este nuevo centro es mucho más que una estructura; es un símbolo de nuestra visión educativa para el siglo XXI. Ofrece a nuestros estudiantes un espacio donde pueden explorar, innovar y crear juntos. Nos llena de entusiasmo abrir formalmente sus puertas y celebrar lo que es posible cuando una comunidad se une con un propósito común”.

