Banreservas inaugura feria "Expomóvil 2025"

Con la presencia de clientes, ejecutivos y representantes de dealers y distribuidores, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, inauguró Expomóvil 2025 con atractivas tasas de interés y amplias facilidades para los adquirientes.

Las tasas anunciadas van desde 5.84% y plazos de hasta siete años para pagar el financiamiento de vehículos de distintos tipos y modelos, la feria es una gran oportunidad para que los interesados adquieran el vehículo de su preferencia, con una cobertura de hasta el 90% de su valor.

Aguilera destacó, que por las atractivas condiciones que garantiza la feria responde al propósito de contribuir a la modernización del parque vehicular del país.

El presidente de la empresa bancaria, dijo que hicieron énfasis en que los usuarios particulares, así como las empresas interesadas en renovar sus flotillas, puedan sustituir sus unidades convencionales por otras de funcionamiento híbrido y eléctrico.

Luis Taveras y Manuel Villanueva.Cortesia de los anfitriones.