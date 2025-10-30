Entidades organizan concurso para manejo de emergencias

La embajada de Israel en República Dominicana, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), a través del viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, organizaron el curso internacional “Manejo de Situaciones de Emergencia”, impartido por un equipo mixto de técnicos pertenecientes a diferentes instituciones.

La capacitación aborda de manera integral la gestión de emergencias desde múltiples sectores, incluyendo el sistema de salud hospitalario y extrahospitalario, coordinación ante emergencias, fuerzas de seguridad, y las comunidades locales. Además, los participantes recibirán formación teórico-práctica en el manejo de eventos con múltiples víctimas, incidentes con materiales peligrosos, organización hospitalaria, resiliencia comunitaria y coordinación interinstitucional en escenarios críticos.

Asimismo, a lo largo del curso, la delegación dominicana tendrá la oportunidad de compartir experiencias con autoridades israelíes del sistema de salud, tomadores de decisión, cuerpos de rescate, hospitales, y centros de resiliencia comunitaria, fortaleciendo la visión integral del manejo de crisis y emergencias a nivel nacional e internacional.