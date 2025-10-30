Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

La Embajada de Israel en RD y el Ministerio de Salud

Entidades organizan concurso para manejo de emergencias

Aporte


Delegación dominicana junto a Sergio Gryn, director académico del Instituto Internacional de Liderazgo.

Delegación dominicana junto a Sergio Gryn, director académico del Instituto Internacional de Liderazgo.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

La embajada de Israel en República Dominicana, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), a través del viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, organizaron el curso internacional “Manejo de Situaciones de Emergencia”, impartido por un equipo mixto de técnicos pertenecientes a diferentes instituciones.

La capacitación aborda de manera integral la gestión de emergencias desde múltiples sectores, incluyendo el sistema de salud hospitalario y extrahospitalario, coordinación ante emergencias, fuerzas de seguridad, y las comunidades locales. Además, los participantes recibirán formación teórico-práctica en el manejo de eventos con múltiples víctimas, incidentes con materiales peligrosos, organización hospitalaria, resiliencia comunitaria y coordinación interinstitucional en escenarios críticos.

Asimismo, a lo largo del curso, la delegación dominicana tendrá la oportunidad de compartir experiencias con autoridades israelíes del sistema de salud, tomadores de decisión, cuerpos de rescate, hospitales, y centros de resiliencia comunitaria, fortaleciendo la visión integral del manejo de crisis y emergencias a nivel nacional e internacional.

Tags relacionados