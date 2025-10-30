Juan Rojas presenta su libro “Cuando la vida nos sacude”

El silencio del auditorio del Espacio Ronda se rompió con un aplauso largo, cálido y sentido para dar paso a la puesta en circulación de la obra “Cuando la vida nos sacude”, del psicólogo dominico-español y abogado Juan Rojas.

El libro es un material escrito desde la experiencia y la empatía del autor, nacida con la convicción de que el dolor, cuando se comprende, puede transformarse en fuerza interior.

El acto que reunió a representantes de diversos sectores, incluyendo el cuerpo consular acreditado en España más que un acto literario fue una noche de encuentro humano, donde la salud mental se convirtió en una causa común y en el eje central de una conversación que trascendió las fronteras del papel.

Con voz pausada y mirada firme Rojas compartió un mensaje que tocó a todos los presentes, “A veces la vida nos sacude para recordarnos que seguimos vivos, que todavía tenemos la posibilidad de elegir, cambiar y avanzar.”

Sus palabras fueron recibidas en un ambiente marcado por el silencio de los presentes, quienes dejaron fluir sus emociones dejándose envolver por la sinceridad con que fluía su mensaje, el cual llegaba como reflexión de calma y reconocimiento ante la verdad de que cada ser humano lleva dentro sus propias sacudidas y aprendizajes.

Rojas explicó que comenzó a escribir la obra el 25 de octubre de 2022, en un momento de profunda introspección. Confesó que no buscó escribir un tratado psicológico, sino un acompañamiento emocional, con la intención de hablarle al corazón y a la mente al mismo tiempo, con un lenguaje claro y humano, sin tecnicismos, sin distancia.

El resultado fue un libro que combina su experiencia profesional con su propia historia de vida, y que invita a entender las crisis como oportunidades de crecimiento.