Utesa y la fundación Mujeres Puro Arte inauguran exposición

El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en colaboración con la fundación Mujeres Puro Arte, inauguró la exposición “Mujer, guerra y paz”, una colectiva que propone una profunda reflexión sobre el papel de la mujer en escenarios de guerra a través de los siglos, evidenciando su capacidad de resistencia y espiritualidad generadora de paz en medio del caos.

Durante la actividad, la directora general del centro, Melany Rodríguez González, destacó el valor simbólico y humano de la muestra al afirmar.

“Este encuentro con más de 50 obras de 28 creadoras dominicanas abre un espacio para reflexionar sobre la fuerza interior de la mujer y su capacidad renovadora frente a la adversidad”, dijo.

La fundadora y presidenta de la fundación, Lena Riley, subrayó el propósito curatorial de la exposición es una visión y sentir de 28 artistas que nos transmiten su visión de los efectos de la guerra en las mujeres a través de los siglos mediante dibujos, pinturas, esculturas, gráficos, frases e infografías.