Entidades publican el libro “Nuestros primeros pobladores”

En un encuentro celebrado en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América en la capital española, con motivo de la celebración de la Semana Dominicana en España, ejecutivos del Banco Popular Dominicano, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y la Fundación García Arévalo presentaron el libro "Nuestros primeros pobladores", una publicación que invita a redescubrir el legado de las primeras comunidades que habitaron la isla Española.

La obra, inspirada en la exposición permanente homónima ubicada en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, está prologada por el señor Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, y constituye una ventana hacia los orígenes de la cultura dominicana.

A través de imágenes, textos y descripciones detalladas, el lector puede apreciar una amplia selección de piezas arqueológicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que reflejan la riqueza simbólica, estética y espiritual de los primeros habitantes del territorio insular, cuyos orígenes se remontan a más de 5,500 años de antigüedad.

En representación del Banco Popular, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, resaltó la importancia de las publicaciones institucionales impulsadas por la organización financiera, las cuales responden a “la vocación cultural del Banco Popular, que desde sus orígenes se ha significado como una institución promotora del arte y la cultura”.