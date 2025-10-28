Aimbridge asume los hoteles Wyndham Alltra

Representantes de Aimbridge Hospitality, la firma global de gestión hotelera de terceros, anunciaron la asunción de la operación del Wyndham Alltra Punta y del Wyndham Alltra Samaná, dos complejos turísticos todos incluidos en la República Dominicana.

Este acuerdo estratégico marca la entrada oficial de la compañía al mercado de gestión de activos en el Caribe, a través de su recién establecida división Todo Incluido.

Según explica un material de prensa, la decisión de Aimbridge capitaliza el crecimiento acelerado de este modelo turístico en la región, un segmento que, según datos de la industria se está expandiendo a un ritmo de cuatro veces superior al de otras categorías de ocio.

Craig S. Smith, CEO de Aimbridge Hospitality, al valorar el compromiso mutuo con la inversión en el mercado dijo “Estamos orgullosos de asociarnos con Advanced Asset Management y Casa Marina Samaná en la operación de estos dos resorts todo incluido.

Su visión y la inversión en estas propiedades reflejan un profundo compromiso con la calidad y el valor a largo plazo y nos sentimos honrados de aportar nuestra experiencia operativa para apoyar esa visión. "Este acuerdo subraya nuestro enfoque mutuo en activos de alto rendimiento y el creciente atractivo del modelo todo incluido”, culminó.

Carlos Ruiz, director de Inversiones de Advanced Asset Management, dijo “Operar resorts todo incluido en esta región requiere experiencia operativa, estrategias comerciales y alineación con la marca. Confiamos en que Aimbridge es la opción correcta para desarrollar todo el potencial de estas propiedades”, indicó Ruiz, señalando que el acuerdo “refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia y la creación de valor a largo plazo”.