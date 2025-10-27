La XVI versión de la Regata de la Hispanidad

La XVI Regata de La Hispanidad 2025 culminó con un buen balance tras dos jornadas de competencia celebradas en la Bahía de Andrés, Boca Chica, con sede deportiva en el Club Náutico de Santo Domingo (CNSD).

En el agua compitieron 21 veleros con participación local e internacional, destacando la representación de Puerto Rico.

Esta edición formó parte de las actividades por el 533 aniversario del encuentro entre España y La Hispaniola (1492)—hito que marca el inicio del Descubrimiento de América— y puso en valor los lazos históricos, culturales y deportivos que siguen uniendo a España y la isla de La Hispaniola, cuna de la actual República Dominicana.

Bajo ese espíritu, la regata reafirmó su vocación de puente entre naciones y de celebración de una identidad marinera compartida.

El fin de semana inició con la entonación de los himnos de España seguido por el de la República Dominicana y una salida ceremonial en la que los veleros desfilaron frente al público antes de partir a las regatas oficiales, sellando el ambiente de hermandad que distingue a este encuentro.

La premiación se realizó la noche del lunes 20 de octubre durante un emotivo acto en el hotel Dominican Fiesta, donde se dieron a conocer los ganadores de cada categoría.

Durante la velada hablaron la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga; el presidente de Advelco, quienes destacaron la importancia de la competencia y el compromiso del club con el crecimiento de la vela nacional.

Catamarán Praire Dream, Segunto Lugar CatamaránCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Velero Black Sheep, Segundo Lugar A RacingCORTESíA DE LOS ANFITRIONES