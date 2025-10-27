Tienda Charo celebra su aniversario con propuesta de Navidad

La tienda Charo, referente en decoración y diseño para el hogar arribó a sus 45 años en el mercado, y para celebrarlo sus ejecutivos organizaron un encuentro para compartir con sus clientes por los logros alcanzados durante más de cuatro décadas.

En el acto también dieron la bienvenida a la Navidad, con una colección que combina la tradición y el refinamiento con la esencia acogedora que caracteriza esta época del año.

Inspirada en las tendencias actuales del interiorismo, que apuestan por una estética clásica, natural y cálida, la nueva colección de Charo invita a redescubrir la belleza de los espacios serenos y armoniosos.

Los tonos tierra como arena, terracota y marrón dominan la paleta, creando ambientes que evocan calma, sofisticación y una conexión profunda con lo natural.

Cada pieza ha sido cuidadosamente seleccionada para transmitir equilibrio y bienestar, con un lenguaje visual que combina líneas suaves, materiales nobles y texturas orgánicas.

Rita Capellán y Dilcia CapellánCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

La iluminación cálida y los detalles decorativos de temporada completan la atmósfera, convirtiendo cada rincón en una invitación a celebrar y compartir.

Más que una exhibición de mobiliario, la colección de Navidad 2025 busca despertar emociones y rendir homenaje al arte de habitar con estilo. Como expresa doña Charo de Domínguez, fundadora de la marca: “Un espacio creado desde la gratitud, para celebrar la belleza de compartir y estar presentes”.

Fiel a su compromiso con el diseño de calidad, Charo ofrece además fabricación y asesoría personalizada, así como servicios de decoración de interiores, acompañando a cada cliente en el proceso de transformar su hogar en un escenario cálido y elegante para la temporada más especial del año.

Geraldo Sánchez y Laura CabreraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mirtha Franco y Chachy Álvarez de Batista.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Catherine Núñez y Carla VillegasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Virginia Pérez y Andreína PérezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alexandra Quesada y Jazmín GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Marianela Arias de López, Wendy Portes y Yohelvi DomínguezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mileyka Brugal, Lil Brugal y Wilma TejadaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES