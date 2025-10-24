Newlink y Multiplicity se unen en un acuerdo

Las empresas Newlink y Multiplicity firmaron un acuerdo a través del cual implementarán métodos avanzados en la selección y fortalecimiento del talento, con el propósito de incrementar la lealtad laboral, la competitividad y la innovación en el sector productivo nacional.

El pacto responde a una necesidad latente en el entorno empresarial dominicano: contar con herramientas más sofisticadas, rigurosas y efectivas para atraer, evaluar y potenciar el talento, al tiempo que se robustecen las capacidades de comunicación y relacionamiento estratégico de las organizaciones.

La sinergia entre ambas entidades promete un impacto directo en la competitividad,productividad y sostenibilidad de las empresas locales.

“Másque una alianza entre dos organizaciones, lo que estamos construyendo es una plataforma para elevar el talento y la competitividad del país. Nuestra meta es que las empresas locales no solo crezcan, sino que lo hagan con un impacto muy positivo en la sociedad”, expresó Eduardo Valcárcel, managing Partner de Newlink.

Newlink como firma ofrece respaldo en materia de comunicación estratégica, gestión digital, gestión de reputación organizacional, análisis de mercado y relacionamiento interinstitucional. A esto se suma una rigurosidad metodológica reconocida a nivel internacional y un nivel de engagement con las organizaciones que garantiza procesos coherentes y transformadores.

“Estamos convencidos de que esta unión marca un antes y un después en la manera en que las empresas dominicanas podrán atraer, retener y potenciar a su talento humano. Nuestra visión es acompañarlas en la construcción de entornos laborales más dinámicos, productivos y humanos”, indicó Natalia Batista, CEO de Multiplicity.

Esta organización unirá esfuerzos con la Unidad de Cultura de Newlink, que aborda el bienestar integral de las organizaciones, el cuidado de su clima laboral, el diseño de políticas organizacionales, la comunicación interna, el diagnóstico de cultura, la gestión del cambio, entre otros factores.

“Nuestro compromiso es seguir ampliando el horizonte de posibilidades para las organizaciones dominicanas. No solo queremos ayudarlas a identificar el talento que necesitan, sino a generar un entorno donde ese talento se sienta reconocido, motivado y con espacio para crecer”, manifestó Doina Hernández, Senior Account and Cultural Transformation Manager.

Con esta asociación, la República Dominicana gana una plataforma integral que refuerza la competitividad del mercado laboral dominicano, así como el impacto financiero real en las organizaciones. Factores que son de gran relevancia en el concierto de los mercados regionales.