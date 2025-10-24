Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Lenis Núñez inaugura centro integral

Paola Santana, Orquidea Mejía, Lenis Núñez y Nelly Tejeda.

SANTO DOMINGO

La doctora Lenis Núñez abrió las puertas de su Clínica de Medicina Estética, un centro que ofrece a los pacientes resultados seguros de forma eficiente e integral.

Ubicado en la urbanización Renacimiento, el espacio brinda un conjunto de especialidades que se complementan con óptimos resultados en dermatología estética, con la doctora Orquídea Mejía; nutrición clínica y funcional, con la doctora Nelly Tejeda; tricología y salud capilar, con la doctora Paola Santana, y medicina estética y antienvejecimiento con la doctora Lenis Núñez, con un máster en medicina estética.

Manny Cruz.

Yamel Ros de Ventura, Jandy Ventura, Josefina Ventura y Sharmín Díaz.

