El Congreso Internacional Mercadexpo 2025
Iniciativa
La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) inauguró la trigésimo cuarta edición del Congreso Internacional de Mercadeo, mercadexpo, esta edición bajo el tema “EmotiOn: Built to Feel”.
La propuesta busca descubrir el poder del neuromarketing, las emociones y cómo estas influyen en la toma de decisiones de los consumidores.
Este pensamiento central resalta la conexión entre la razón y la emoción, invitando a los profesionales del mercadeo a comprender la psicología detrás de las decisiones de compra para construir marcas más humanas y auténticas