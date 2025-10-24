El Congreso Internacional Mercadexpo 2025

La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) inauguró la trigésimo cuarta edición del Congreso Internacional de Mercadeo, mercadexpo, esta edición bajo el tema “EmotiOn: Built to Feel”.

La propuesta busca descubrir el poder del neuromarketing, las emociones y cómo estas influyen en la toma de decisiones de los consumidores.

Este pensamiento central resalta la conexión entre la razón y la emoción, invitando a los profesionales del mercadeo a comprender la psicología detrás de las decisiones de compra para construir marcas más humanas y auténticas

Sabrina Sanlley, Abril Ramírez y Alejandra GautierCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sabrina Sanlley y Amelia HolguínCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

María García y Raynelda Liriano.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

María Jansen y Laura Germán.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Juventino Melo, Oscar Peña, Juan Pepén y Jefry Liz.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Mercadexpo es un espacio formativo de vanguardia que promueve la actualización en tendencias globales del marketing.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES