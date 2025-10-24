Cámara de Comercio de España en RD realiza cata de vinos

La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (CamacoesRD), ofreció su tradicional cata de vinos españoles, un encuentro estratégico para el fortalecimiento de relaciones comerciales y la creación de nuevas oportunidades de negocio.

“Es una ocasión única para consolidar nuestro ecosistema empresarial en un entorno distinguido y propicio para el diálogo y ala vez fomentar las relaciones comerciales entre España y RepúblicaDominicana”, expresó Paco Pérez, presidente de Camacoes RD.

Este año estuvieron presentes las empresas importadoras de vinos: Álvarez & Sánchez, Almacenes Continente, El Catador, El Celler,Sembra, Señor Vino y Puro de Hostos

Piero Bonarelli, Jacqueline Nivar y Roberto Yépez .CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Edgar Iván Del Toro y Ana de Del Toro

Franklin Escalone, David Lougedo, Sandra Milán y Sebastián Jiménez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sofía Pérez y Lissi Cabrera.

Patrice Leonard y Alicia PaulinoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Felipe Herrera y Marina Hidalgo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES