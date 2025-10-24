Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

ENOLOGIA

Cámara de Comercio de España en RD realiza cata de vinos

Encuentro

Lucy Peralta, Ricardo Felip, Pilar Serret Murga, Paco Pérez, Ignacio Sánchez, Artur Cabre, Marta Ors e Iban Campo

Lucy Peralta, Ricardo Felip, Pilar Serret Murga, Paco Pérez, Ignacio Sánchez, Artur Cabre, Marta Ors e Iban CampoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (CamacoesRD), ofreció su tradicional cata de vinos españoles, un encuentro estratégico para el fortalecimiento de relaciones comerciales y la creación de nuevas oportunidades de negocio. 

 “Es una ocasión única para consolidar nuestro ecosistema empresarial en un entorno distinguido y propicio para el diálogo y ala vez fomentar las relaciones comerciales entre España y RepúblicaDominicana”, expresó Paco Pérez, presidente de Camacoes RD.

Este año estuvieron presentes las empresas importadoras de vinos: Álvarez & Sánchez, Almacenes Continente, El Catador, El Celler,Sembra, Señor Vino y Puro de Hostos

Piero Bonarelli, Jacqueline Nivar y Roberto Yépez .

Piero Bonarelli, Jacqueline Nivar y Roberto Yépez .CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Piero Bonarelli, Jacqueline Nivar y Roberto Yépez.

Piero Bonarelli, Jacqueline Nivar y Roberto Yépez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Edgar Iván Del Toro y Ana de Del Toro

Edgar Iván Del Toro y Ana de Del Toro

Franklin Escalone, David Lougedo, Sandra Milán y Sebastián Jiménez.

Franklin Escalone, David Lougedo, Sandra Milán y Sebastián Jiménez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sofía Pérez y Lissi Cabrera.

Sofía Pérez y Lissi Cabrera.

Sofía Pérez y Lissi Cabrera

Sofía Pérez y Lissi Cabrera.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Patrice Leonard y Alicia Paulino

Patrice Leonard y Alicia PaulinoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Felipe Herrera y Marina Hidalgo.

Felipe Herrera y Marina Hidalgo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Marcela Carias, Jaime Estévez y Pilar Domínguez.

Marcela Carias, Jaime Estévez y Pilar Domínguez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Tags relacionados