ENOLOGIA
Cámara de Comercio de España en RD realiza cata de vinos
Encuentro
La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (CamacoesRD), ofreció su tradicional cata de vinos españoles, un encuentro estratégico para el fortalecimiento de relaciones comerciales y la creación de nuevas oportunidades de negocio.
“Es una ocasión única para consolidar nuestro ecosistema empresarial en un entorno distinguido y propicio para el diálogo y ala vez fomentar las relaciones comerciales entre España y RepúblicaDominicana”, expresó Paco Pérez, presidente de Camacoes RD.
Este año estuvieron presentes las empresas importadoras de vinos: Álvarez & Sánchez, Almacenes Continente, El Catador, El Celler,Sembra, Señor Vino y Puro de Hostos