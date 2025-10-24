Banco Caribe presenta tarjeta de crédito ‘Insignia’

Como parte de su estrategia de transformación e innovación, Banco Caribe continúa fortaleciendo su portafolio de productos y servicios financieros con la presentación de ‘Insignia’, una tarjeta de crédito concebida para clientes que buscan experiencias exclusivas, solucionesfinancieras diferenciadas y un acompañamiento a la altura de su estilo de vida.

“Insignia reafirma que la innovación y la cercanía son pilares de nuestra empresa”, destacó Iderlyn Soto, vicepresidente de Estrategia e Innovación de Banco Caribe.