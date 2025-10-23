United Petroleum premia la fidelidad de sus clientes

United Petroleum, representante oficial de la marca Gulf en la República Dominicana, reconocerá la fidelidad y el alto desempeño de sus principales clientes con una experiencia exclusiva junto al equipo Atlassian Williams Racing en la ciudad de México.

Los premiados en esta edición fueron Billy Cruz Oviedo de Texaco, Juan Manuel Rosario Rodríguez de Lubriservices JR y Sandy Tejada de Ferquido, tres aliados estratégicos que se han destacado por su crecimiento sostenido, compromiso con la marca y excelencia operativa dentro de la red de distribución Gulf en el país.

La experiencia se desarrollará en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, del 23 al 26 de octubre del 2025.

“Con esta iniciativa reafirmamos el compromiso de Gulf y United Petroleum de reconocer el esfuerzo y la confianza de nuestros clientes, quienes son pieza fundamental en el crecimiento de la marca en el mercado dominicano”, expresó Juan Tomás Díaz Infante, CEO de la empresa.

Esta premiación forma parte del programa de incentivos que United Petroleum impulsa junto a Gulf, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y reconocer la excelencia, la constancia y la pasión de sus socios de negocio.

Como parte de este mismo programa nacional de fidelización, los Centros de Servicios Gulf Express, ubicados en El Higuero y San Cristóbal, se unieron a la iniciativa ofreciendo a sus usuarios la oportunidad de ganar una experiencia internacional con Atlassian Williams Racing.

Sandy Tejada y Miguel SosaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Pablo Iglesias, Yoharlyn Montero Encarnación y Kelvys GonzálezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Más

En esta edición, Yoharlyn Montero Encarnación resultó seleccionado como ganador, representando a los Centros de Servicios Gulf Express, tras participar en la promoción al realizar el cambio de aceite Gulf en uno de los establecimientos autorizados.