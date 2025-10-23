Live Aqua Punta Cana recibe certificación medioambiental Green Key

Live Aqua Punta Cana, hotel de lujo solo para adultos, ha sido galardonado con la certificación internacional Green Key, destacando su firme compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

La distinción fue otorgada por la Foundation for Environmental Education (FEE), que reconoce los establecimientos turísticos que implementan y mantienen altos estándares ambientales en sus operaciones, promoviendo un turismo más responsable.

Live Aqua Punta Cana ha cumplido con los estrictos criterios del programa, consolidándose como un espacio que apuesta por la excelencia en la gestión ambiental, la eficiencia energética y la conservación de los ecosistemas, sin comprometer la calidad del servicio.

Al recibir la certificación, los ejecutivos del hotel enfatizaron que este reconocimiento refuerza la posición del hotel como referente en sostenibilidad dentro del sector hotelero, reafirmando su promesa de ofrecer experiencias de lujo responsables con el entorno.