Gifinas presenta una propuesta de pañoletas en honor a la Ciudad Colonial

Representantes de Gifinas, la marca de accesorios de moda de procedencia española, pero con raíces profundamente dominicanas, presentaron la nueva colección cápsula titulada “LaZona”, una propuesta de pañoletas que captura el alma de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La actividad contó con una exposición viviente en la que modelos se desplazaron entre los invitados en un formato performativo, Más que un desfile convencional, se convirtió en una experiencia inmersiva en la que moda, arte y patrimonio se entrelazan para contar una historia dominicana con proyección universal.

Según explica un documento de prensa concebido como la primera colección completa de pañuelos inspirada totalmente en la Ciudad Colonial, “La Zona” es mucho más que una línea de accesorios: es una declaración de identidad y un puente entre generaciones, donde tradición y modernidad conviven en armonía.

Cada diseño es un tributo a los monumentos más emblemáticos del casco histórico, como la Catedral Primada de América, el Palacio Consistorial, la Fortaleza Ozama, el Museo de las Casas Reales, el Panteón de la Patria, la Casa de Tostado y las Ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, entre otros tesoros patrimoniales de la Zona Colonial.

La colección también incorpora un símbolo icónico de la cultura popular dominicana como lo es la muñeca sin rostro, convertida en un elemento gráfico que refuerza la narrativa de identidad y pertenencia.

El espíritu de esta nueva propuesta está guiado por una frase cargada de sentimiento “Vamos pa’ la Zona”, una expresión que hoy Gifinas la traduce en moda, transformándola en pañuelos que se convierten en símbolos culturales portables, capaces de viajar por el mundo como embajadores de la dominicanidad.