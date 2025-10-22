Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

LITERATURA

Yiselis Portes presenta su cuento infantil

Publicación

Luis Saladín, Yiselis Portes, Indira Toribio, y Víctor Peña

Luis Saladín, Yiselis Portes, Indira Toribio, y Víctor PeñaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Maritza Morillo
Maritza Morillo

Con el compromiso de acompañar a los niños y niñas en el desarrollo de una adecuada rutina de higiene oral y de inculcar desde temprana edad la importancia del cuidado dental, la especialista en Odontología Yiselis Portes, presentó el libro “La Hora Mágica”, un cuento que transforma sonrisas y fomenta la lectura infantil.

“Los dientes no solo sirven para comer y sonreír, también cumplen un papel fundamental en la pronunciación clara y fluida de las palabras. Fomentar hábitos de higiene bucal ayuda a prevenir caries dental y enfermedades en las encías, reduciendo la necesidad de tratamientos incómodos y evitando experiencias negativas en la consulta dental. Esa es la visión por la que nació este cuento”, expresó la autora durante el acto.

Laura Perallón, Carlos Cabrera, Isabella y Camila Cabrera.

Laura Perallón, Carlos Cabrera, Isabella y Camila Cabrera.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sandra, Renata y Eleia Bisonó.

Sandra, Renata y Eleia Bisonó.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Familia Tejada Núñez

Familia Tejada NúñezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Claudina Moreno y Paulina Moreno.

Claudina Moreno y Paulina Moreno.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Tags relacionados