Torneo de golf “PQ” celebra su XXI edición

La Romana Country Club, de Casa de Campo, fue el escenario donde la Asociación Palos Quitao (PQ) realizó la XXI edición de su tradicional torneo de golf benéfico, donde resultaron como ganadores Michele Podestá, Alejandro Farach y José Bonetti.

Miguel Roig, presidente de la Asociación PQ, agradeció a sus patrocinadores por el apoyo incondicional. “Celebrar esta edición nos compromete con las mejores causas de nuestro país y es por ello que expresamos nuestro agradecimiento a todas las empresas que cada año forman parte de esta justa deportiva”, dijo Roig.

Desde 1991 el torneo lleva más de 15 millones de pesos donados a diferentes fundaciones del país.

Los ganadores del 1er. lugar del Torneo PQ de Pádel: Miguel Mejía y Jaime Álvarez.Cortesia de los anfitriones.

Jorge Cestare, Luis Arturo Carbuccia y Miguel Roig.Cortesia de los anfitriones.

Roberto Herrera, Antonio Alma y Osvaldo Oller.Cortesia de los anfitriones.

Alfredo Najri, Gustavo Turull y José Manuel González.Cortesia de los anfitriones.

Frank Álvarez, Tito Brenes y Pedro Brache.Cortesia de los anfitriones.

Carlos Medrano, Carlos Castillo y Juan Núñez RizekCortesia de los anfitriones.