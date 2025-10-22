Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

JORNADA DEPORTIVA

Torneo de golf “PQ” celebra su XXI edición

Competencia 

  • Un encuentro para apoyar a los sectores vulnerables de RD.
Directiva de la Asociación PQ junto a la nueva generación.

Directiva de la Asociación PQ junto a la nueva generación.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLA Romana,RD.

La Romana Country Club, de Casa de Campo, fue el escenario donde la Asociación Palos Quitao (PQ) realizó la XXI edición de su tradicional torneo de golf benéfico, donde resultaron como ganadores Michele Podestá, Alejandro Farach y José Bonetti.

Miguel Roig, presidente de la Asociación PQ, agradeció a sus patrocinadores por el apoyo incondicional. “Celebrar esta edición nos compromete con las mejores causas de nuestro país y es por ello que expresamos nuestro agradecimiento a todas las empresas que cada año forman parte de esta justa deportiva”, dijo Roig.

Desde 1991 el torneo lleva más de 15 millones de pesos donados a diferentes fundaciones del país.

Los ganadores del 1er. lugar del Torneo PQ de Pádel: Miguel Mejía y Jaime Álvarez.

Los ganadores del 1er. lugar del Torneo PQ de Pádel: Miguel Mejía y Jaime Álvarez.

Jorge Cestare, Luis Arturo Carbuccia y Miguel Roig.

Jorge Cestare, Luis Arturo Carbuccia y Miguel Roig.

Roberto Herrera, Antonio Alma y Osvaldo Oller.

Roberto Herrera, Antonio Alma y Osvaldo Oller.

Alfredo Najri, Gustavo Turull y José Manuel González.

Alfredo Najri, Gustavo Turull y José Manuel González.

Frank Álvarez, Tito Brenes y Pedro Brache.

Frank Álvarez, Tito Brenes y Pedro Brache.

Medrano, Carlos Castillo y Juan Núñez Rizek

Carlos Medrano, Carlos Castillo y Juan Núñez Rizek

Los ganadores del Torneo PQ: Michele Podestá, Alejandro Farach y José Bonetti.

Los ganadores del Torneo PQ: Michele Podestá, Alejandro Farach y José Bonetti.

