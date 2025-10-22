Hard Rock Hotel reconoce a sus aliados

Ejecutivos de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana organizaron un encuentro para reconocer a las principales agencias de viajes por su desempeño y contribución en su comercialización durante el presente año.

Ramón Romero, director comercial, habló de la importancia de fortalecer los lazos de colaboración con las agencias aliadas, al tiempo que destacó el esfuerzo de quienes han contribuido al posicionamiento del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

En la categoría Grupos, el primer lugar fue para Turinter; el segundo lo obtuvo Turenlaces y el tercero Expert Travellers.

Carlos Alonso, Karla Alonso y Alejandro Alonso.Víctor Ramírez/ LD

Ejecutivos de Hard Rock Hotel entregan el premio al equipo de la engencia GniALL que se alzó con el primer lugar en la categoría Reservas IndividualesVíctor Ramírez/ LD

Yokasta Cabrera y Edmundo GorisVíctor Ramírez/ LD