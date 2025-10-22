Un brindis por la Fiesta Nacional de España

La embajadora de España acreditada en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, organizó una recepción en su residencia para celebrar la Fiesta Nacional de España con sus compatriotas residentes en territorio dominicano, amigos y relacionados a la sede diplomática. La festividad se conmemora cada 12 de octubre.

La velada, que ya es tradición, contó con la presencia de personalidades de las diferentes áreas de la sociedad, como el canciller dominicano Roberto Álvarez, quien junto a la diplomática encabezó la ceremonia.

Arribalzaga Ceballos, tras agradecer la acogida de los dominicanos desde que presentó sus credenciales en el país, destacó la excelente relación que existe entre ambos países y los lazos históricos que los unen, además de los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales que logran mantener una relación de hermandad entre ambas naciones.

El canciller Roberto Álvarez reafirmó su compromiso de continuar trabajando para mantener ese ambiente de cordialidad que predomina entre los españoles y dominicanos.

Felipe Herrera, Marina Hidalgo, Mariana Vargas y David Ruiz.Víctor Ramírez/ LD

Minoru Matsunaga, Francisco Caraballo, Joel Santos, Lorea Arribalzaga Ceballos Faride Raful, Yeni Berenice Reynoso y Leonel Fernández.Víctor Ramírez/ LD

Hugo Vallanti y Cristina Kovira.Víctor Ramírez/ LD

María José Berbet y Verónica Fontan.Víctor Ramírez/ LD

Santiago Reynoso y Cristina Marcos.Víctor Ramírez/ LD

Nicole y Luis BogaertVíctor Ramírez/ LD