Diplomacia
Un brindis por la Fiesta Nacional de España
Encuentro
- La embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos, invitó a los presentes a continuar trabajando en favor de la prosperidad para ambas naciones.
La embajadora de España acreditada en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, organizó una recepción en su residencia para celebrar la Fiesta Nacional de España con sus compatriotas residentes en territorio dominicano, amigos y relacionados a la sede diplomática. La festividad se conmemora cada 12 de octubre.
La velada, que ya es tradición, contó con la presencia de personalidades de las diferentes áreas de la sociedad, como el canciller dominicano Roberto Álvarez, quien junto a la diplomática encabezó la ceremonia.
Arribalzaga Ceballos, tras agradecer la acogida de los dominicanos desde que presentó sus credenciales en el país, destacó la excelente relación que existe entre ambos países y los lazos históricos que los unen, además de los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales que logran mantener una relación de hermandad entre ambas naciones.
El canciller Roberto Álvarez reafirmó su compromiso de continuar trabajando para mantener ese ambiente de cordialidad que predomina entre los españoles y dominicanos.