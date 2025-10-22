La III copa intercolegial de fútbol Humano Seguros

Ejecutivos de Humano Seguros celebraron la tercera edición de la Copa Intercolegial de Fútbol, un encuentro que reunió a familias, estudiantes y amantes del deporte en una jornada cargada de energía, integración y valores.

La clausura, realizada en las instalaciones del Barça Academy Santo Domingo, fue el escenario para reconocer el trabajo en equipo, la disciplina y la complicidad de los jóvenes futbolistas que participaron en esta edición.

En esta ocasión, 28 equipos representaron a 20 colegios provenientes de Santo Domingo (13), la región Norte (5) y la región Este (2).

Equipo Campeón masculino colegio La Salle SantiagoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Los ganadores de esta edición fueron el colegio St. Michael’s, que obtuvo el primer lugar femenino, y La Salle Santiago, campeón en la categoría masculina.

En los reconocimientos especiales, St. Michael’s también fue galardonado en Fair Play femenino y portería menos vencida, mientras que Saint George y La Salle Santiago destacaron en las categorías masculinas.

Los premios MVP (Jugadores Más Valiosos) fueron otorgados a Alonso Cabrera, de La Salle Santiago, y Marcela Millar, de St. Michael’s, por su desempeño sobresaliente en el terreno de juego.

Más allá de la competencia y las emociones propias del fútbol, la Copa Intercolegial Humano Seguros reafirma el compromiso de la aseguradora con el desarrollo integral, la recreación y la promoción de valores en la juventud.

Equipo Campeón femenino colegio Saint Michael’sCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jason tatis, Victor Valdez, Lusbania Santos, Doris Ramirez. Cindy Vazquez, Patricia Luna, Cynthia Modesto, Daniela Fernández, Pamela Fabal, Iderisa López. Angelissa Mármol, Mario HolguínCORTESíA DE LOS ANFITRIONES