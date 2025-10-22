competencia
La III copa intercolegial de fútbol Humano Seguros
- Los colegios St. Michael’s en femenino y La Salle de Santiago en masculino, resultaron ganadores del primer lugar respectivamente.
Ejecutivos de Humano Seguros celebraron la tercera edición de la Copa Intercolegial de Fútbol, un encuentro que reunió a familias, estudiantes y amantes del deporte en una jornada cargada de energía, integración y valores.
La clausura, realizada en las instalaciones del Barça Academy Santo Domingo, fue el escenario para reconocer el trabajo en equipo, la disciplina y la complicidad de los jóvenes futbolistas que participaron en esta edición.
En esta ocasión, 28 equipos representaron a 20 colegios provenientes de Santo Domingo (13), la región Norte (5) y la región Este (2).
Los ganadores de esta edición fueron el colegio St. Michael’s, que obtuvo el primer lugar femenino, y La Salle Santiago, campeón en la categoría masculina.
En los reconocimientos especiales, St. Michael’s también fue galardonado en Fair Play femenino y portería menos vencida, mientras que Saint George y La Salle Santiago destacaron en las categorías masculinas.
Los premios MVP (Jugadores Más Valiosos) fueron otorgados a Alonso Cabrera, de La Salle Santiago, y Marcela Millar, de St. Michael’s, por su desempeño sobresaliente en el terreno de juego.
Más allá de la competencia y las emociones propias del fútbol, la Copa Intercolegial Humano Seguros reafirma el compromiso de la aseguradora con el desarrollo integral, la recreación y la promoción de valores en la juventud.