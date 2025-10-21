SURA celebra “Noche de los Mejores”

Seguros SURA celebró por décimo tercer año consecutivo su encuentro “Noche de los Mejores”, una actividad en la que se reconoce la excelencia, el compromiso y el crecimiento de sus aliados estratégicos en el sector asegurador.

Este año, la celebración se vistió de cultura, color y misticismo tailandés, transportando a los asistentes a un viaje sensorial por el sudeste asiático.

En esta ocasión la gala realizada en un entorno ambientado con elementos de la tradición tailandesa desde la gastronomía hasta la decoración y la música.

Según explica un material de prensa, este acto representa el cierre de un ciclo iniciado con el lanzamiento del Plan de Reconocimiento 2025, presentado a inicios de año bajo el lema “En cada paso que des lo haremos juntos, lo haremos diferente”.

Hoy, celebramos a quienes convirtieron esa promesa en logros concretos, demostrando liderazgo en el desarrollo de nuevas habilidades, especialización y compromiso con la evolución del sector asegurador.

“Esta noche es un tributo a quienes hacen posible que nuestra propuesta de valor llegue con sentido y propósito a miles de dominicanos. Nos honra contar con aliados que no solo alcanzan metas, sino que transforman vidas a través de su labor”, expresó James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA en República Dominicana.