 tercera edición

SURA celebra “Noche de los Mejores”

Distinción 

  • En la actividad la empresa reconoció a 49 firmas de asesores con la entrega de trofeos como símbolo de reconocimiento a la excelencia.
Gabriel Mancebo, Gina Jiménez, James García, Arelis Polanco y Marisol Quezada.

Seguros SURA celebró por décimo tercer año consecutivo su encuentro “Noche de los Mejores”, una actividad en la que  se reconoce la excelencia, el compromiso y el crecimiento de sus aliados estratégicos en el sector asegurador.

Este año, la celebración se vistió de cultura, color y misticismo tailandés, transportando a los asistentes a un viaje sensorial por el sudeste asiático.

En esta ocasión la gala realizada en un entorno ambientado con elementos de la tradición tailandesa desde la gastronomía hasta la decoración y la música.

Según explica un material de prensa, este acto  representa el cierre de un ciclo iniciado con el lanzamiento del Plan de Reconocimiento 2025, presentado a inicios de año bajo el lema “En cada paso que des lo haremos juntos, lo haremos diferente”. 

Hoy, celebramos a quienes convirtieron esa promesa en logros concretos, demostrando liderazgo en el desarrollo de nuevas habilidades, especialización y compromiso con la evolución del sector asegurador.

“Esta noche es un tributo a quienes hacen posible que nuestra propuesta de valor llegue con sentido y propósito a miles de dominicanos. Nos honra contar con aliados que no solo alcanzan metas, sino que transforman vidas a través de su labor”, expresó James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA en República Dominicana.

