Royal Beach Hotel realiza encuentro para presentar sus instalaciones

Hyatt Hotels Corporation (Nyseh), en colaboración con Grupo Martinón, realizaron un encuentro con periodistas, influencers y personalidades relacionadas con el turismo para dar a conocer las novedades del Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels, el cual se une al portafolio Lifestyle de Hyatt e invita a los huéspedes a celebrar de vivir en el Cortecito de Punta Cana, en playa Los Corales.

Entre las ventajas competitivas del nuevo complejo turístico están sus modernas instalaciones, las cuales fueron construidas con calidad y cumpliendo con las normas de medio ambiente, sus hermosos y exuberantes jardines, salones para para eventos sociales y day pass dreams.

“Nuestros visitantes con pases diarios tienen acceso completo a las canchas de tenis y pickleball de la playa Los Corales, canchas de baloncesto, restaurantes, bares y más”, explicó David Paños, director of Sales and Marketing de Hyatt Centric y del Hotel Royal Beach Punta Cana JdV by Hyatt.

Destacó que, para reuniones ejecutivas, pequeños retiros de negocios o cualquier evento intermedio, el Royal Beach Hotel Punta Cana cuenta con dos salas de juntas completamente equipadas.

Ana Vásquez y Laura Lockward.Cortesia de los anfitriones.

Isabel Pérez y Laura Correa.Cortesia de los anfitriones.