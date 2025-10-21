Grupo Viamar presenta los detalles de KIA Sportage 2026

Grupo Viamar, empresa lider en soluciones de movilidad para familias y empresas, introdujo al país la KIA Sportage 2026, bajo el lema "la que mueve tu historia". Automóvil que combina un facelift tecnológico y elementos de calidad; ideal para familias, parejas o profesionales en movimiento.

“La rediseñada Sportage es el reflejo de la estrategia de KIA: ofrecer un diseño audaz, con tecnología de punta, interiores de lujo y motorizaciones eficientes que elevan la experiencia del usuario. El éxito de este modelo a nivel regional, siendo el SUV de mayor crecimiento, se replica en la República Dominicana, donde los consumidores apuestan por la calidad coreana y nuestra visión de movilidad sostenible,” dijó Luis Alexis Ricart, director de KIA Dominicana.

La Sportage 2026 estrena un facelift en su quinta generación. Su diseño es elegante, moderno y distintivo, con una parrilla imponente y luces LED de "colmillo". El interior es completamente premium y digitalizado, ofrece un amplio espacio y destaca con un panel curvo de dos pantallas de 12.3 pulgadas para conectividad inmersiva, además de versiones con techo panorámico, asientos en piel premium y sensores de alerta de punto ciego.