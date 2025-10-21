La nueva propuesta de Alacta Plus para los niños

Con más de 120 años de experiencia en mercado, representantes de Mead Johnson Nutrition, empresa dedicada a la nutrición pediátrica, presentaron al mercado Alacta Plus, una nueva fórmula renovada que combina MFGM (Membrana del Glóbulo de Grasa de la leche por sus siglas en inglés) y DHA (Ácido Docosahexaenoico), ingredientes clave que apoya el desarrollo mental.

Además, incorpora vitaminas, minerales que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune, prebióticos que favorecen la salud digestiva y sin azúcar añadida.