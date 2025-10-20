La tercera conferencia de Hyatt’s Inclusive Collection

Hyatt’s Inclusive Collection concluyó la tercera edición de su conferencia anual Ignite, un encuentro que reunió a 80 de sus principales socios comerciales para fortalecer vínculos, compartir perspectivas estratégicas y proyectar el crecimiento conjunto.

"Los tours operadores y agencias han sido, son y seguirán siendo esenciales para Inclusive Collection", dijo Javier Águila, presidente de la Hyatt´s Inclusive Collection en un video dirigido a los asistentes.

Águila destacó el impulso de la colección respaldado por un equipo de liderazgo consolidado, una cartera en expansión y recientes movimientos estratégicos, entre ellos la alianza con Bahía Príncipe y la adquisición de Playa Hotels & Resorts.

"Nuestro enfoque está creciendo con intención, refinando nuestras marcas para presentarlas a los viajeros de forma clara y atractiva, con el objetivo de fomentar relaciones duraderas", agregó.

Además de las actividades profesionales, la conferencia incluyó iniciativas de impacto social y ambiental, como jornadas de limpieza y reforestación de playas.