Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

aporte

La tercera conferencia de Hyatt’s Inclusive Collection

Encuentro

  • La actividad se realizó en Playa Esmeralda, donde durante dos días se abordaron temas clave como las tendencias del mercado, la evolución de las marcas, la estrategia comercial y el papel fundamental de los socios comerciales en toda la región.

Jaqueline Mora, Jhon Long y Luiz Nuñez.

Jaqueline Mora, Jhon Long y Luiz Nuñez.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioMiches,RD.

Hyatt’s Inclusive Collection concluyó la tercera edición de su conferencia anual Ignite, un encuentro que reunió a 80 de sus principales socios comerciales para fortalecer vínculos, compartir perspectivas estratégicas y proyectar el crecimiento conjunto.

"Los tours operadores y agencias han sido, son y seguirán siendo esenciales para Inclusive Collection", dijo Javier Águila, presidente de la Hyatt´s Inclusive Collection en un video dirigido a los asistentes.

Águila destacó el impulso de la colección respaldado por un equipo de liderazgo consolidado, una cartera en expansión y recientes movimientos estratégicos, entre ellos la alianza con Bahía Príncipe y la adquisición de Playa Hotels & Resorts.

 "Nuestro enfoque está creciendo con intención, refinando nuestras marcas para presentarlas a los viajeros de forma clara y atractiva, con el objetivo de fomentar relaciones duraderas", agregó.

Además de las actividades profesionales, la conferencia incluyó iniciativas de impacto social y ambiental, como jornadas de limpieza y reforestación de playas.

Eva Hausheer, Helen Montijano y Luis Núñez.

Eva Hausheer, Helen Montijano y Luis Núñez.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados