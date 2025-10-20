Nitrotel y Cablecomm juntos por la conectividad en el país

Nitrotel y Cablecomm anunciaron el relanzamiento de su alianza estratégica, con la que buscan reafirmar su compromiso con el desarrollo tecnológico en la región.

Este acuerdo representa un impulso al desarrollo tecnológico del país. Facilitando la implementación de proyectos de infraestructura en los sectores educativo, industrial, gubernamental y de telecomunicaciones, contribuyendo a elevar los estándares de conectividad y seguridad de las redes dominicanas.

También, fomenta el crecimiento del ecosistema local de instaladores e integradores, creando oportunidades de empleo calificado y fortaleciendo la competitividad del país frente a los nuevos desafíos de transformación digital.

José Aybar, director general de Cablecomm, destacó que “la motivación principal de este relanzamiento es reforzar la alianza estratégica entre NitroTel, una empresa de Estados Unidos, y Cablecomm, como distribuidor local. Se trata de una relación que tiene muchos años, pero este relanzamiento marca un nuevo capítulo”.

Agregó que el acuerdo busca fortalecer la disponibilidad inmediata de productos en territorio dominicano, reducir tiempos de entrega y garantizar soporte técnico local a integradores, contratistas e instaladores certificados.