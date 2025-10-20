El Licey está listo para la jornada deportiva!

Durante un encuentro cargado de entusiasmo y buenas vibras, representantes de los Tigres del Licey dieron formal inicio a la temporada de béisbol 2025-26. En el acto, realizado en el Embassy Suites by Hilton, también se reveló el equipo que liderará esta nueva jornada deportiva, el cual está conformado por un grupo de expertos que trabajarán para perseguir el campeonato del glorioso equipo azul.

“Sabemos lo que los Tigres del Licey representan para millones de personas, ya que es la deportiva del país de mayor impacto y los más de dos millones de seguidores en las redes sociales, son una muestra contundente de nuestro alcance”, dijo Miguel Guerra Armenteros, presidente del Club Atlético Licey.

Olga Reyes, Sandy Pou de Fernández, Jocelyn de Pichardo, Natasha de Aybar, Lill de Ravelo, Yadina de Guerra, Maricarmen de González y Matilde de Alsina..VICTOR RAMIREZ/LD

delfonso Ureña y Franklin MirabaLVICTOR RAMIREZ/LD

Aura Heinsen y Juan José Contreras.VICTOR RAMIREZ/LD