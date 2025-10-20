Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Eco-Bahia de Grupo Piñero

Un acuerdo en favor de la especies nativas y endémicas

Alianza

  • ● El acuerdo busca impulsar acciones conjuntas en educación ambiental, restauración de ecosistemas y desarrollo de investigaciones científicas.
Representantes de Eco-Bahia junto a director general del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco.

Representantes de Eco-Bahia junto a director general del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Con el objetivo de desarrollar acciones que promuevan la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de ecosistemas clave del país, la Fundación Eco-Bahia de Grupo Piñero firmó un acuerdo con el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso.

La alianza permitirá desarrollar programas conjuntos de conservación y propagación de especies nativas y endémicas, con especial atención en aquellas con potencial ornamental, que serán incorporadas en proyectos de paisajismo sostenible en los complejos turísticos de Grupo Piñero en Samaná, San Pedro de Macorís y Bávaro.

El convenio establece la creación de viveros especializados, la realización de expediciones para la recolección de semillas, la propagación de plantas nativas y la puesta en marcha de proyectos de investigación orientados a la publicación de artículos científicos. 

Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia de Grupo Piñero, resaltó: “Para nosotros, este convenio refleja la esencia de lo que somos como grupo familiar: una empresa comprometida con el desarrollo sostenible de los destinos donde operamos y con la preservación de la riqueza natural de República Dominicana. La conservación de la biodiversidad no solo protege nuestro entorno, sino que también genera valor a largo plazo para la comunidad y para el país”.

En la misma línea Alex Matás Navarro, director de Eco-Bahia para República Dominicana, destacó que “este acuerdo reafirma nuestro compromiso con la ciencia y la conservación del patrimonio natural del país. La colaboración con el Jardín Botánico Nacional marca un paso clave hacia un futuro más sostenible para la biodiversidad dominicana”.

Tags relacionados