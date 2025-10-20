Un acuerdo en favor de la especies nativas y endémicas

Con el objetivo de desarrollar acciones que promuevan la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de ecosistemas clave del país, la Fundación Eco-Bahia de Grupo Piñero firmó un acuerdo con el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso.

La alianza permitirá desarrollar programas conjuntos de conservación y propagación de especies nativas y endémicas, con especial atención en aquellas con potencial ornamental, que serán incorporadas en proyectos de paisajismo sostenible en los complejos turísticos de Grupo Piñero en Samaná, San Pedro de Macorís y Bávaro.

El convenio establece la creación de viveros especializados, la realización de expediciones para la recolección de semillas, la propagación de plantas nativas y la puesta en marcha de proyectos de investigación orientados a la publicación de artículos científicos.

Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia de Grupo Piñero, resaltó: “Para nosotros, este convenio refleja la esencia de lo que somos como grupo familiar: una empresa comprometida con el desarrollo sostenible de los destinos donde operamos y con la preservación de la riqueza natural de República Dominicana. La conservación de la biodiversidad no solo protege nuestro entorno, sino que también genera valor a largo plazo para la comunidad y para el país”.

En la misma línea Alex Matás Navarro, director de Eco-Bahia para República Dominicana, destacó que “este acuerdo reafirma nuestro compromiso con la ciencia y la conservación del patrimonio natural del país. La colaboración con el Jardín Botánico Nacional marca un paso clave hacia un futuro más sostenible para la biodiversidad dominicana”.