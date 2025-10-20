Cronistas sociales se reúnen para celebrar

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) organizó un encuentro para reconocer la trayectoria de cuatro fotógrafos y tres camarógrafos que a través de su carrera han captado los mejores momentos de los distintos eventos sociales celebrados en República Dominicana.

En el encuentro, que también fue escenario para despedir la gestión de Mirna Pimentel, también se rindió homenaje a Pedro Vargas y Wladimir Lendof como figuras clave en la producción de eventos sociales, y a los diseñadores Leonel Lirio y Giannina Azar, por su apoyo permanente al gremio desde sus inicios, en especial a través de su participación en el desfile Pasarela Rosa, vistiendo a las protagonistas con sus diseños.

Julio César Peña, Ángel Vargas, Iris Lizardo y Joselito Miguel Peña, fueron los profesionales del lente reconocidos en esta ocasión, quienes con sus imágenes complementan el trabajo de los profesionales de la crónica rosa en su labor informativa en los diferentes medios, además de los camarógrafos Yeurys Frías Payero y Kosaky Suberví.

Mirna Pimentel junto a Yeurys Frías Payero, Joselito Peña, Francisco Meriño, Iris Lizardo, Ángel Vargas, Kosaky Suberví y Julio César Peña.VICTOR RAMIREZ/LD

Frank Ceara, Sulin Lantigua de Glass e Ignacio Glass.VICTOR RAMIREZ/LD

Ellyn Reynoso, Mariel Araujo, Zoila Puello, Celeste Pérez y Juan TomásVICTOR RAMIREZ/LD