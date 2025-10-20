Empresas se unen por mismo sueño

En alianza con el Hemocentro Nacional, Cementos Progreso dominicana realizó una jornada de donación de sangre como parte de su programa de voluntariado corporativo “unidos por un sueño”, con el propósito de fomentar la cultura de donación voluntaria y derribar los mitos que todavía limitan la participación de muchas personas en este gesto solidario.

La jornada se realizó con la participación de colaboradores de cementos progreso dominicana y especialistas del hemocentro nacional, reafirmando los valores de solidaridad, compromiso social y sostenibilidad que distinguen a la organización.

“En cementos progreso dominicana promovemos la solidaridad como un valor fundamental de la compañía a través de nuestro voluntariado corporativo unidos por un sueño, que busca generar un impacto positivo en las comunidades y por ende en la sociedad general.

La solidaridad es parte de nuestro ADN y hoy lo estamos haciendo de manera tangible: donando sangre, que es donar vida”, expresó Enrique García, director región caribe de Cementos Progreso.