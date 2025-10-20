Casa Cuesta presenta su propuesta navideña

Casa Cuesta inauguró la temporada navideña con la presentación de sus nuevas propuestas de pascuas y de otoño-Invierno 2025.

Con la presentación, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes las más recientes tendencias en decoración y artículos para el hogar, con una amplia variedad de detalles cuidadosamente seleccionados para cada estilo.

Beatriz Puello, vicepresidente de Casa Cuesta, expresó: “En Casa Cuesta mantenemos viva la tradición al presentar colecciones navideñas que nuestros clientes esperan con entusiasmo. Buscamos inspirarlos y acompañarlos en la creación de espacios acogedores y llenos de estilo, con piezas de calidad que los conectan con sus emociones y tradiciones”.

Mariella De Moya y Marcelle De MoyaSilverio Vidal/LD

Alicia García y Rafaelina Henríquez.Silverio Vidal/LD

Ana González y Manuela CarbucciaSilverio Vidal/LD

Cristina Rodriguez y Karil Taveras.Silverio Vidal/LD

Kaira Zorrilla y Brianna Zorilla.Silverio Vidal/LD

Claudia Michellen, Paula Rodriguez, Sara Rodriguez y Sara De Luna.Silverio Vidal/LD

Beatriz Puello y Guillermo Brito.Silverio Vidal/LD

Marisol Jiménez y Emilia Badia.Silverio Vidal/LD