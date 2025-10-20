Decoración
Casa Cuesta presenta su propuesta navideña
Temporada
- “Época de Tradición” resalta los colores y símbolos clásicos que evocan la auténtica esencia familiar de estas fiestas. “Villa de Santa”, transforma los espacios en un pueblo mágico del Polo Norte.
Casa Cuesta inauguró la temporada navideña con la presentación de sus nuevas propuestas de pascuas y de otoño-Invierno 2025.
Con la presentación, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes las más recientes tendencias en decoración y artículos para el hogar, con una amplia variedad de detalles cuidadosamente seleccionados para cada estilo.
Beatriz Puello, vicepresidente de Casa Cuesta, expresó: “En Casa Cuesta mantenemos viva la tradición al presentar colecciones navideñas que nuestros clientes esperan con entusiasmo. Buscamos inspirarlos y acompañarlos en la creación de espacios acogedores y llenos de estilo, con piezas de calidad que los conectan con sus emociones y tradiciones”.