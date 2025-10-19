Actualidad
Un nuevo centro de negocios abre sus puertas en Santo Domingo
Finanzas
La empresa de soluciones financieras REVVO inauguró un moderno centro de negocios en Megacentro, como parte de la política de expansión e innovación de la firma.
Luis Mella, jefe de negocios de REVVO, explicó: “Nuestro propósito es generar desarrollo, impulsando sueños y metas, por lo que nos acercamos más a nuestros clientes para atenderlos de manera personalizada en este local”.
“Estamos aquí para contribuir a que los dominicanos tengan una opción distinta y adecuada de financiamiento, adaptado a su estilo de vida y sus necesidades con soluciones ágiles”, enfatizó Mella.