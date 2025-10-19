Honda Day 2025 celebra la pasión automotriz

El Autódromo de las Américas se convirtió en el escenario de una gran celebración del mundo motor de la República Dominicana, con la realización del Honda Day 2025, una actividad organizada por Agencia Bella – Honda Dominicana.

Durante todo el día, cientos de fanáticos del automovilismo y familias completas disfrutaron de un día lleno de adrenalina, exhibiciones y emoción.

El Honda Day se ha consolidado como una de las tradiciones más esperadas dentro de la cultura automovilística nacional. Los motores rugieron con fuerza durante competencias de dragueo y drifting, mientras el público se deleitaba con una impresionante muestra de autos y motocicletas Honda de última generación. Además, las zonas interactivas ofrecieron experiencias únicas para grandes y pequeños, convirtiendo el evento en una jornada para toda la familia.

El Autódromo de las Américas, reconocido como uno de los circuitos más prestigiosos del Caribe, volvió a ser el epicentro del espectáculo sobre ruedas. Su diseño técnico y su moderna infraestructura permitieron el desarrollo de competencias de alto rendimiento y exhibiciones de primer nivel.

Durante la jornada, Honda Dominicana también rindió homenaje a figuras destacadas de la industria automotriz nacional, en reconocimiento a su trayectoria, aporte y pasión por el desarrollo del sector.

Los homenajeados fueron: Lisandro “Shando” Guzmán; Alfonso Saba;Ernesto Beras-Goico; Michael Espinal; José R. Leoroux; Lenin Hernández; Hermanos Pérez; Ronny Suárez; Alexis Moya y Rafael Aarón. Estos reconocimientos destacan el esfuerzo y la dedicación de hombres y empresas que han impulsado la evolución del automovilismo y la cultura del motor en el país.

Yamaris Alcántara, Joelvis Díaz, Sobeida Rodríguez y Andrea SchaucaCortesía de los organizadores

Carlos Ovalles y Juan HernándezCortesía de los organizadores

Yeranny Castillo y Yomirka DíazCortesía de los organizadores