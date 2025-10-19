Amadita celebra encuentro “Tiempo de mujer”

Amadita celebró la primera edición de “Tiempo de mujer”, un encuentro pionero que reunió a ejecutivos de la empresa, especialistas y cientos de mujeres en una noche dedicada al bienestar, la salud y el empoderamiento femenino. Este magno encuentro marcó la presentación oficial de su programa “Amadita mujer”.

Los participantes vivieron una agenda diversa que incluyó charlas sobre salud hormonal y emocional, dinámicas de autocuidado y autoexamen mamario, sesiones de motivación familiar, y espacios de bienestar físico y mental dirigidos por las doctoras Irka Peña, Rut Villegas y Yudelka Tronilo, quienes enfatizaron la importancia de la educación preventiva y el amor propio en la mujer dominicana.

Alberto Bergés González, presidente de Amadita, destacó que, desde su fundación, la institución se ha guiado por los principios de excelencia y compromiso con el bienestar de la comunidad dominicana.

“Reafirmamos nuestra visión de consolidar a Amadita como referente nacional de innovación y calidad en salud, promoviendo el acceso confiable a soluciones diagnósticas de vanguardia y fortaleciendo la confianza de generaciones, con ética, excelencia y sostenibilidad”, expresó Bergés González.

Giancarlo Sanguinetti, CEO de Amadita, destacó que, como laboratorio líder con más de seis décadas de trayectoria, reconocen que promover el bienestar femenino es fortalecer a toda la sociedad.

“Hoy, la mujer es la principal gestora de salud en los hogares dominicanos y, conscientes de ese liderazgo, hemos diseñado Amadita Mujer para que cada dominicana se sienta respaldada y empoderada para cuidar de sí misma y de quienes más ama”, concluyó Sanguinetti.

Patricia Marcano, directora de Mercadeo de Amadita, resaltó los principales beneficios de la iniciativa, resaltando: "Amadita Mujer es mucho más que descuentos y servicios médicos. Es la puerta de entrada a una comunidad de apoyo y a recursos de bienestar integral, que ya están disponibles para cada dominicana desde nuestra plataforma amaditamujer.com y en todas nuestras sucursales".

Eileen Glass, facilitadora invitada, compartió herramientas para equilibrar la carga emocional y familiar, incentivando la corresponsabilidad en el hogar. La especialista Raquel Wellness lideró una sesión de bienestar en vivo orientada a hábitos saludables y manejo del estrés cotidiano, convirtiendo el evento en una experiencia transformadora tanto a nivel personal como colectivo.

El acto reiteró el compromiso permanente de la institución con la mujer dominicana. "En Amadita, nuestro propósito es ofrecer servicios innovadores y humanizados. Iniciativas como Tiempo de mujer y el programa Amadita Mujer reafirman la visión que hemos construido durante más de seis décadas al lado de la sociedad dominicana”, expresó Sanguinetti.

Lourdes Encarnación y Marleni Núñez.Cortesía de los organizadores

Yuriniri Báez y Karla Gil.Cortesía de los organizadores