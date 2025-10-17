La VII edición del festival de la Luna en Santo Domingo

La Embajada de la República Popular de China al conmemorar el 76 aniversario de la organización, celebró la séptima edición del Festival de la Luna, conjuntamente con la Fundación Jade Pro Comunidad China y el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional, el cual tuvo como propósito fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre ambos países.

Wu Ben (Miguel) Feng, presidente de la Fundación Jade Pro Comunidad China en su discurso destacó que esta celebración junto al pueblo dominicano sirve como puente de intercambio cultural entre los pueblos para fortalecer los lazos de amistad y hermandad. "Su significado es la unidad y fraternidad para el progreso”.

Feng, explicó que desde el establecimiento de la relación diplomática estos pueblos han fortalecido los intercambios comerciales y culturales, lo cual ha traído muchos beneficios a República Dominicana.

"Nuestra comunidad china en el país tiene 160 años de historia. Hemos venido desde el principio con la idea de convivir juntos con el pueblo dominicano para aportar y desarrollar el país. Es nuestra segunda patria y aquí vivimos nuestras generaciones como parte de la familia dominicana. Somos gente de bien, que busca la armonía de la paz y la convivencia social pacífica”, manifestó Feng.

Yulisa Lu Chen, Min Yu Tan, Saychin Huang y Francheska Jaquez.Cortesia de los anfitriones.