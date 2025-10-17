Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Una velada especial para festejar 60 años de Unapec

  • Elena Viyella destacó el contenido histórico y el espíritu colaborativo de la universidad, así como el papel de sus creadores: José María Bonetti Burgos, Juan Tomás Tavares Julia, Donald J. Reid Cabral y monseñor Juan Félix Pepén.
Elena Viyella, presidenta de la junta de directores, el presidente de la República, Luis Abinader, y el rector de Unapec, Erik Pérez Vega, junto al equipo que dirige la casa de altos estudios



Maritza MorilloSANTO DOMINGO

El consejo directivo de la Universidad Apec (Unapec) organizó una cena de gala para celebrar con representantes de la comunidad educativa, líderes empresariales y aliados estratégicos, el 60 aniversario de la casa de altos estudios, fundada en 1964.

La recepción, que engalanó las instalaciones del Marriott Piantini, fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, la presidenta de la Junta de Directores de Unapec, Elena Viyella, y el rector de la entidad, Erik Pérez Vega.

Discursos

Pérez Vega resaltó que “la universidad nació del esfuerzo colectivo de empresarios, académicos y visionarios que creyeron que el desarrollo de una nación se construye desde el aula, la investigación y el servicio”.

Viyella expresó: “Hoy no solo celebramos 60 años de historia, sino también de servicio al conocimiento, a la ética y al desarrollo sostenible del país”.

Altagracia Pozo, Mercedes Ángeles y Grace Logroño.



Ángelo Viro, Leonor Gautier y José Rafael Espaillat.



Tammy Vázquez y Ryan Larrauri.



Maricela Almanzar y Providencia Fernández.



María Elena Aguayo y Biviana Riveiro.



Gullermo Dorca y James García



Matilde de Farach y Alexandra Izquierdo



Rhina Santelisses y Rosa María Jimenez.



Yolanda Valdez, Jacqueline Herrera de Alvarez y Lissette Goico.



