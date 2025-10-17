Una velada especial para festejar 60 años de Unapec

El consejo directivo de la Universidad Apec (Unapec) organizó una cena de gala para celebrar con representantes de la comunidad educativa, líderes empresariales y aliados estratégicos, el 60 aniversario de la casa de altos estudios, fundada en 1964.

La recepción, que engalanó las instalaciones del Marriott Piantini, fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, la presidenta de la Junta de Directores de Unapec, Elena Viyella, y el rector de la entidad, Erik Pérez Vega.

Discursos

Pérez Vega resaltó que “la universidad nació del esfuerzo colectivo de empresarios, académicos y visionarios que creyeron que el desarrollo de una nación se construye desde el aula, la investigación y el servicio”.

Viyella expresó: “Hoy no solo celebramos 60 años de historia, sino también de servicio al conocimiento, a la ética y al desarrollo sostenible del país”.

Altagracia Pozo, Mercedes Ángeles y Grace Logroño.Víctor Ramírez/ LD

Ángelo Viro, Leonor Gautier y José Rafael Espaillat.Víctor Ramírez/ LD

Tammy Vázquez y Ryan Larrauri.Víctor Ramírez/ LD

Maricela Almanzar y Providencia Fernández.Víctor Ramírez/ LD

María Elena Aguayo y Biviana Riveiro.Víctor Ramírez/ LD

Gullermo Dorca y James GarcíaVíctor Ramírez/ LD

Matilde de Farach y Alexandra IzquierdoVíctor Ramírez/ LD

Rhina Santelisses y Rosa María Jimenez.Víctor Ramírez/ LD