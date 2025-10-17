Universidad Central del Este celebra 55 años de servicios

La Universidad Central del Este (UCE) celebró su 55 aniversario de fundación, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales competentes y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La academia fundada el 15 de octubre de 1970 por el doctor José A. Hazim Azar y un grupo de colaboradores, surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer educación superior de calidad a los jóvenes del Este del país.

Durante más de cinco décadas, la universidad ha consolidado su liderazgo académico mediante programas de técnico superior, grado, posgrado y educación continua, organizados en seis facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias de las Ingenierías, Ciencias y Humanidades, Ciencias Administrativas, Ciencias Jurídicas, y Arquitectura y Arte.

A lo largo de su trayectoria, la academia ha desarrollado el programa de becas “UCE Excelencia”, orientado a reconocer el mérito académico y ofrece oportunidades de estudio a estudiantes destacados.

Aporte

En los últimos 15 años, se han otorgado más de 8 mil becas, reflejo del firme compromiso de la institución con la equidad educativa y la formación de líderes de alto rendimiento.