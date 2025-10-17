Grupo Roble presenta proyecto residencial en República Dominicana

Grupo Roble, empresa del Grupo Poma, presentó su primer proyecto residencial en República Dominicana, Aluna Piantini, junto a la firma de arquitectura y diseño Sánchez & Curiel.

El acto de presentación fue presidido por Jorge Díaz, director regional de Grupo Roble; Eduardo Cuellar, gerente de país de la empresa; Andrés Sánchez y César Curiel, socios de Sánchez & Curiel.

Aluna Piantini, es un proyecto familiar con un diseño y arquitectura que combina modernidad, lujo y comodidad, el edificio residencial cuenta con 18 niveles y apartamentos desde 138 m² hasta 355 m², de 2 y 3 habitaciones, estudio y family room.

Luis Sanoja y Armando Martí.Cortesia de los anfitriones.

César Curiel, Nadin Hazoury y Federico González.Cortesia de los anfitriones.

Alexander Leonardo, Rocio Rojas y Rafael Blanc.Cortesia de los anfitriones.

Alberto Poma, presidente ejecutivo de Grupo Roble, expresó que: “Desde nuestra llegada a República Dominicana hace 22 años, hemos desarrollado proyectos inmobiliarios innovadores por sus diseños contemporáneos, localizaciones privilegiadas y apego a criterios de sostenibilidad en la construcción, contribuyendo al desarrollo urbanístico y socioeconómico en los diversos sectores del país”.