Arte, sabor y creatividad en Playa Nueva Romana

En el Centro de Ocio y Negocio AIRE, de Playa Nueva Romana, se vivió una noche única durante la celebración del Sip & Paint en Copas, una experiencia que combinó arte, sabor y creatividad en un ambiente íntimo y sofisticado.

La actividad reunió a un selecto grupo de residentes que, copa en mano, dieron rienda suelta a su imaginación mientras disfrutaban de una atmósfera acogedora y elegante.

Durante el taller, los asistentes estuvieron acompañados por una guía experta que explicó el paso a paso en el proceso de creación, logrando que cada participante plasmara su estilo en diseños únicos y llenos de color.

La experiencia se complementó con vino, champagne, exquisitos bocadillos y cócteles ilimitados, acompañados por la música que marcó el ritmo perfecto de la noche.

"Fue una velada íntima, exclusiva y mágica, donde el arte se fusionó con el sabor y la creatividad, creando momentos memorables para todos los presentes”, comentó Rosa Zapata, directora Comercial y Marketing de Playa Nueva Romana.

Con esta actividad, Playa Nueva Romana reafirma su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras y de calidad que fortalecen el estilo de vivir en la comunidad y promueven espacios de esparcimiento y bienestar para sus residentes.

Lauren Ramírez y Argentina BáezCortesía de los organizadores