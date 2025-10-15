EXPERIENCIA
Smirnoff House presenta ‘The Ice Room’
La marca de vodka Smirnoff, y su portafolio Smirnoff, Ice regresa a República Dominicana con una nueva experiencia que responde al deseo de su comunidad: “vivir más momentos únicos, con mayor frecuencia y en formatos diferentes”.
Así nace ‘The Ice Room by Smirnoff House’, una habitación que se activa por primera vez en Santo Domingo para celebrar la presentación de ‘Smirnoff Ice Blue Raspberry Lemonade’, la nueva variante que llega al mercado local con su vibrante tono azul y sabor a frambuesa y limón.
Durante la noche, los invitados disfrutaron mientras se sumergían en una ambientación gélida, diseñada para conectar emocionalmente con su propio Lado ICE: esa forma auténtica, relajada, divertida y única de ser.