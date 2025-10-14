Playa Nueva Romana realiza su primer Torneo de Pádel

Con el propósito de fomentar el deporte, la vida saludable y la integración comunitaria, Playa Nueva Romana celebró su Primer Torneo de Pádel.

El encuentro contó con la participación de 30 jugadores en categorías femeninas, masculinas y mixtas quienes, durante dos días de intensa actividad, asistieron en las canchas deportivas, ubicadas en Aire, el centro de ocio y negocios del residencial.

El pádel, considerado uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, ha venido ganando terreno en la República Dominicana y este torneo marca un hito para la comunidad, convirtiéndose en una plataforma para promover la práctica de esta disciplina en un entorno turístico y residencial de primer nivel.

En el encuentro participaron jugadores en las categorías tres categorías mixtas amateur, quienes compitieron en rondas eliminatorias que culminaron con la entrega de trofeos y premios a los ganadores. Además, se organizaron clínicas de iniciación para niños y exhibiciones abiertas al público, acercando este deporte a nuevas generaciones.

“Este primer torneo de pádel representa un paso significativo en nuestra visión de impulsar actividades que fortalezcan el espíritu deportivo y al mismo tiempo promuevan la integración social en Playa Nueva Romana. Queremos que este destino sea reconocido no solo por su oferta turística y residencial, sino también como un referente del deporte en el Caribe”, expresó Rosa Zapata, directora comercial y de marketing del residencial.