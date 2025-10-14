competencia
Playa Nueva Romana realiza su primer Torneo de Pádel
Deporte
- Un total de 30 jugadores participaron en la jornada deportiva que busca posicionar al destino como referente del pádel en República Dominicana.
Con el propósito de fomentar el deporte, la vida saludable y la integración comunitaria, Playa Nueva Romana celebró su Primer Torneo de Pádel.
El encuentro contó con la participación de 30 jugadores en categorías femeninas, masculinas y mixtas quienes, durante dos días de intensa actividad, asistieron en las canchas deportivas, ubicadas en Aire, el centro de ocio y negocios del residencial.
El pádel, considerado uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, ha venido ganando terreno en la República Dominicana y este torneo marca un hito para la comunidad, convirtiéndose en una plataforma para promover la práctica de esta disciplina en un entorno turístico y residencial de primer nivel.
En el encuentro participaron jugadores en las categorías tres categorías mixtas amateur, quienes compitieron en rondas eliminatorias que culminaron con la entrega de trofeos y premios a los ganadores. Además, se organizaron clínicas de iniciación para niños y exhibiciones abiertas al público, acercando este deporte a nuevas generaciones.
“Este primer torneo de pádel representa un paso significativo en nuestra visión de impulsar actividades que fortalezcan el espíritu deportivo y al mismo tiempo promuevan la integración social en Playa Nueva Romana. Queremos que este destino sea reconocido no solo por su oferta turística y residencial, sino también como un referente del deporte en el Caribe”, expresó Rosa Zapata, directora comercial y de marketing del residencial.