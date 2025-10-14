Una nueva propuesta para la salud reproductiva

Representantes de DKT LATAM Norte, filial de DKT Internacional, empresa proveedora de métodos anticonceptivos, presentaron en República Dominicana los principales productos de su portafolio, diseñados para ofrecer a las parejas opciones accesibles, seguras y de calidad internacional en anticoncepción, además de contribuir a la reducción de la mortalidad materna.

Se trata de SilverCare, un dispositivo intrauterino (DIU) con núcleo de plata, libre de hormonas, Levoplant, un implante anticonceptivo subdérmico de largo plazo, Postpil, anticonceptivo oral de emergencia, y Medfem, anticonceptivo inyectable trimestral.

Severino Román, Hugo Paulino, Fedra Castro y Bienvenido Riodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Como parte de la agenda del encuentro, se presentó la nueva plataforma digital de capacitación médica: DKT Academy, un espacio gratuito y accesible, diseñado para fortalecer la formación continua de los profesionales de la salud en anticoncepción y evacuación uterina segura.