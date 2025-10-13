Ylonka Nacidit y Verónica Sención exponen sus obras literarias

La gestora cultural Verónica Sención y la escritora Ylonka Nacidit-Perdomo celebraron la exhibición bibliográfica de Libros Raros denominado III Feria de Libros de Colección, en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura y la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral (JCE).

Las ediciones anteriores de las colecciones 2016 y 2017 tuvieron como escenario la Sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional y la Capilla Nuestra Señora de los Remedios.

La muestra comprende los libros que fueron textos de estudios y de lecturas comprensivas, formativas y recreativas de las discípulas de Salomé Ureña (1850-1897) y de Luisa Ozema Pellerano (1870-1927) en el ámbito del mundo de las humanidades, el pensamiento, las artes y la creación en sentido general.

Estos libros abarcan distintas temáticas poseen ornamentación, grabados, litografías y elementos creativos de diseños incorporados a las portadas o al interior de los mismos.