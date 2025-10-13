SNS reconoce trayectoria de odontólogos en su dia

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de su dirección de odontología, celebró el Día Latinoamericano del Odontólogo con un acto en el que se rindió homenaje a médicos de esa área de la salud y a personalidades e instituciones que han contribuido al fortalecimiento de la salud bucal en el país.

La actividad, realizada en el hotel El Embajador, contó con la presencia de autoridades del sector salud, directores regionales y de hospitales, así como representantes de sociedades odontológicas y del Colegio Dominicano de Odontólogos.

El director de Odontología de la entidad organizadora, Mario Bournigal, resaltó que esta celebración es un escenario oportuno para agradecer el compromiso y vocación de los médicos de la salud bucal, así como de las instituciones y aliados estratégicos que han impulsado programas y acciones en beneficio de la población dominicana.

“Hoy reconocemos no solo el trabajo de nuestros odontólogos, sino también el apoyo de personalidades que han sido clave en el desarrollo del Programa Nacional de Salud Bucal, con el propósito de garantizar una atención digna, integral y de calidad”, expresó Bournigal, previo a la entrega de la placa que honra la trayectoria y dedicación del doctor Víctor Atallah, ministro de Salud pública, José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria y Onnes Gleyton, director Hospital Dr. Luis E. Aybar.

También fue reconocido, Julio Landrón, director del Ney Arias Lora, Newton Solano, del Luis L. Bogaert, Ronald David Torres del Juan XXIII, Bernardino Vitoy, asesor de familia, además de Alicia Rivas, directora hospital Infantil Dr. Arturo Grullón.

Otros de los reconocidos fueron Salvador Campillo, coordinador de la dirección de Odontología, Robinson Rodríguez, coordinador de la dirección de Odontología, Luis Correa, encargado del Almacén de Odontología y Julissa Senior, antigua colaboradora y ex encargada del Departamento de Desarrollo de los Servicios de Odontología

Fortalecimiento de la Red Odontológica

El acto incluyó la rendición de cuentas de los avances logrados en materia de salud bucal, en la que se destaca el fortalecimiento y expansión de los servicios odontológicos en la Red Pública, con un enfoque en acercar la atención a comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Actualmente, el SNS ha incorporado 85 nuevos centros odontológicos y remozado 127 unidades, además de disponer de 122 clínicas móviles que llevan servicios preventivos y de tratamiento a lugares donde antes no había acceso, según destaca un material de prensa.

Compromiso

El acto estuvo acompañado de un video institucional que resumió los principales logros del año, reflejando el impacto positivo de la gestión de la Dirección de Odontología bajo la actual administración del SNS.

