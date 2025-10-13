Humano Seguros presentó oficialmente la primera edición de los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial, una iniciativa pionera que busca articular a todos los sectores de la sociedad en la creación de soluciones concretas para reducir la mortalidad vial y fomentar una cultura de movilidad segura en el país.

El acto, celebrado en el JW Marriott, estuvo encabezado por José Zapata, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros, y por Diomares Musa, vicepresidente de desarrollo de mercados, productos y canales de la aseguradora, contando con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director del INTRANT, Milton Morrison, como aliados estratégicos, junto a un diverso grupo de autoridades, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil.

Zapata destacó el carácter trascendental y humano de la iniciativa: “Más allá de los daños a nuestra reputación internacional o al aparato productivo, esta es una problemática de carácter humano: son personas sanas y productivas que perdemos, familias que se ven afectadas no solo en el aspecto económico, sino también en el emocional”, afirmó.

El ejecutivo resaltó que el premio nace con el propósito de unir soluciones creativas y viables que, poco a poco, permitan mover la aguja hacia una República Dominicana con calles más seguras.

Diomares Musa, vicepresidente de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales de Humano Seguros, detalló la estructura del premio. “Creemos que las ideas que salvan vidas merecen ser reconocidas. Por eso, a través de este premio buscamos generar cambios tangibles y reunir a todos los actores del aparato productivo nacional para crear sinergias en pos de un objetivo común: proteger vidas y transformar realidades”, expresó.