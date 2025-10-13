Megalabs presenta campaña “La batalla que ganamos juntas"

La marca Lactibón Fem, del laboratorio Megalabs, presentó su campaña “La Batalla que Ganamos Juntas”, en el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, reafirmando así su rol activo en la prevención y el acompañamiento de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año.

El acto se realizó en las instalaciones de Megalabs, durante una jornada de capacitación sobre salud y bienestar que contó con la participación del Dr. Miguel Monanci, oncólogo y presidente de la Fundación Oncológica del Este (FODE); la diseñadora de moda Tania Alcalá; y la periodista Celeste Pérez, quienes compartieron perspectivas sobre prevención, autoestima y acompañamiento.

Como parte de esta iniciativa, Lactibón Fem, destinará el 1% de sus ventas de octubre a beneficio de la Fundación Mujeres Solidarias y la Fundación Oncológica del Este (FODE), recursos que contribuirán al fortalecimiento de programas de prevención, detección temprana y apoyo integral a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

“Con esta campaña reafirmamos nuestro compromiso con la salud femenina y la lucha contra el cáncer, apoyando no solo la sensibilización, sino también acciones concretas que impacten positivamente en la vida de las mujeres dominicanas”, expresó Santa Taveras, gerente de Mercadeo de Megalabs.

Gireiny Sánchez, representante de Personas y Cultura de Megalabs, resaltó la importancia de extender este mensaje más allá del mes de octubre: “Invitamos a todos nuestros colaboradores a difundir este compromiso de manera permanente, recordando que la prevención no tiene fecha y que la lucha contra el cáncer de mama nos involucra a todos, sin importar edad o género”.

Ana Gil y Gina GarcíaCortesía de los organizadores

María Rodríguez y Gissel PortorrealCortesía de los organizadores