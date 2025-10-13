Martínez Moya recibe el primer reconocimiento a la Innovación en Marketing José A. León Asensio

La Cátedra de Innovación en Marketing José A. León Asensio, iniciativa conjunta de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Grupo E. León Jimenes, reconoció a Madelyn Martínez Moya, egresada Magna Cum Laude de la carrera de Mercadeo, con el primer Reconocimiento José A. León Asensio a la Innovación en Marketing.

Martínez Moya tiene una destacada trayectoria que la ha posicionado como una de las referentes más importantes de Marketing de la región, siendo reconocida por la revista internacional AdLatina como Leading Women de la industria de Marketing y Publicidad de Latinoamérica, y convirtiéndose en la primera mujer dominicana de Marketing en formar parte del jurado del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, el evento más reconocido a nivel mundial.

Actualmente se desempeña como vicepresidente de Marketing y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional (CCN), donde ha liderado proyectos de alto impacto en el ámbito corporativo y social liderando marcas como Supermercados Nacional, Jumbo, Merca Jumbo, Casa Cuesta y ha liderado proyectos como Soy Dominicano, Dominicano Soy y ha formado parte de proyectos de Responsabilidad Social como Orgullo de Mi Tierra.

Durante la entrega del reconocimiento, Martínez Moya expresó: “El Marketing es una carrera que cada día toma más importancia en las empresas, es una carrera apasionante y única. Una empresa sin marketing es una empresa incompleta, porque esta disciplina es una parte primordial del crecimiento y desarrollo de las marcas. Exhortó a los estudiantes a plantearse metas, a buscar marcas con las que se identifiquen y, sobre todo, a trabajar con pasión y compromiso, siempre buscando la diferenciación y la innovación constante”.