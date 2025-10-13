Humano Seguros realiza la tercera edición de Copa de Fútbol

Humano Seguros dio apertura a la tercera edición de la Copa Intercolegial de Fútbol en las instalaciones del Barça Academy Santo Domingo, un encuentro que ratifica el compromiso de la marca con el desarrollo integral, la recreación y la promoción de valores en la juventud.

Durante dos fines de semana: los días 11 y 12 octubre y 18 y 19 octubre los equipos participarán para llevarse el preciado trofeo.

Juan Carlos Restrepo y Diomares Musa.Cortesia de los anfitriones.

“Es un gran honor, realizar por tercera vez esta copa intercolegial de fútbol Humano Seguros, que representa nuestra promesa de marca: asegurar el bienestar de las personas. Es también promover los valores que nos inspiran, el trabajo en equipo, la perseverancia y la confianza”, expresó Diomares Musa vicepresidente de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales.